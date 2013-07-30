قمر رمضان يلتقي الشقيقات السبع غداً

بديعة حسن (تبوك)

أفادت الجمعية الفلكية بجدة أن الراصدين في كافة مناطق المملكة على موعد بعد منتصف الليل وفجر يوم غد الأربعاء، مع ظاهرة فلكية تتمثل في وقوع القمر بالقرب من عنقود نجوم الثريا المعروف باسم الشقيقات السبع كونه يضم ألمع سبعة نجوم. وبينت أن الظاهرة سوف ترصد في الأفق الشرقي حيث سيقع عنقود الثريا إلى الأسفل يسار القمر الذي سيكون مضاء بنسبة 37 %، وسيكون عنقود الثريا مشاهدا بالعين المجردة في المناطق البعيدة عن أضواء المدن ولكن من داخل المدن وبسبب التلوث الضوئي الذي يعمل على حجب النجوم سيكون هناك حاجة لاستخدام المنظار الثنائي العينية لرؤية عنقود الثريا. يذكر أن الثريا اشتهرت منذ القدم بمنظرها وبهائها وقد ذكرها العرب في أشعارهم كثيرا، وهي جزء من مجموعة النجوم التي تسمى الثور، وفي الليالي الصافية يمكن تمييز ألمع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوي البصر بشرط أن يكون بعيدا عن أضواء المدن.