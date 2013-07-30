«الأحياء» نظيفة وتنفيذ العقود الجديدة بداية العام

أكد رفع 50 ألف طن مخلفات في رمضان .. المورقي لـ عكاظ:

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

أكد مدير النظافة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد المورقي، إزالة 50 ألف طن من النفايات من داخل أحياء مكة المكرمة خلال شهر رمضان، وأضاف: «لا يوجد أي تكدس للنفايات في أحياء مكة»، مشيرا إلى أن جميع العمالة والأجهزة والمعدات تقوم بأعمالها ضمن جدولة زمنية محددة، خاتما حديثه بأن عقد النظافة سيشمل خمسة عقود ويتم البدء في هذه العقود في بداية العام المقبل.وزاد المورقي: «أمانة العاصمة المقدسة تنفذ العديد من الخطط الخاصة بالعشر الأواخر من رمضان، وبما يقابل الزيادة المطردة في عدد زوار بيت الله الحرام في مثل هذه الأيام من كل عام، ومن هذه الخطط توظيف 8500 عامل بالمنطقة المركزية وأحياء مكة، فضلا عن 200 عامل في ضواحي مكة». وتابع: «لم يقتصر الأمر إلى هذا الحد، بل جهزنا 810 معدات بمختلفة الأنواع والأحجام، وكذلك 170 صندوقا ضاغطا منها 45 صندوقا بالمنطقة المركزية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب توزيع اللوحات التوعوية بأهمية النظافة ورمي النفايات في أماكنها المخصصة».