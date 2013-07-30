المرور ينفذ خطة العشر الأواخر

إبراهيم خضير (مكة المكرمة)

أوضح مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي، أن إدارته وضعت خطتها التنظيمية للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى وجود خمسة مواقف داخلية للنقل الترددي في كدي، طريق الملك عبدالعزيز، نفق المسخوطة، ومواقف القشلة، فضلا عن استحداث موقف جديد في حي جرول لاستخدامه من قاصدي البيت الحرام من المعتمرين.وبين الجميعي، أن تنفيذ الخطة يتطلب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة هذا الحدث العظيم سواء فيما يتعلق بتوظيف كافة الإمكانيات البشرية والآلية وإعداد الخطط اللازمة، مشيرا إلى استفادة أكثر من 500 ألف معتمر وزائر من حافلات النقل الترددي خلال الأيام الماضية من خلال نقاط الفرز على مداخل مكة المكرمة الخمسة.ونفى الجميعي، منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية، وقال: «تم فتح كافة الطرق أمام الراغبين في الوصول للحرم الشريف عبر تطبيق نظام نقاط الفرز المتنقلة، ففي شارع إبراهيم الخليل يتم السماح بإيصال المركبات إلى دوار الهجلة وإذا زادت الكثافة المرورية يتم المنع من دوار الخرزة وإذا اشتدت الكثافة المرورية يتم المنع من إشارة الطريق الدائري الثاني، كما تم السماح بدخول المركبات إلى أنفاق السوق الصغير في العزيزية، كما يتم من ناحية أجياد السماح بإيصال المركبات إلى تقاطع ريع بخش».وأفاد الجميعي، بأن النقل العام المنظم على جميع المداخل الأربعة المؤدية إلى المسجد الحرام ساهم في انسيابية الحركة المرورية عبر إيصال المعتمرين إلى أقرب نقطة لساحات الحرم المكي سواء عن طريق جسر المشاة المظلل «أنفاق السد» أو أنفاق المسخوطة أو كدي أو كذلك مواقف الخندريسة بطلعة جبل الكعبة المؤدية إلى مواقف القشلة.