حافظوا على نظافة المسجد الحرام وتفرغوا للعبادة استغلالاً للوقت

على نهج الراحل السبيل في كلمته التوجيهية .. السديس للمصلين:

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس المعتمرين والمصلين والمعتكفين بالالتزام بالآداب مع المسجد الحرام، والمحافظة على نظافة وتطهير وصيانة بيت الله واستشعار قدسية المكان.ودعا الدكتور عبدالرحمن السديس إلى التعاون مع رجال الأمن ومنسوبي الرئاسة والالتزام بالتعليمات والنظام داخل المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية، ممتدحا دور رجال الأمن في تنظيم كافة الأمور في المسجد الحرام.وأوصى الدكتور السديس المعتمرين والمصلين بالانصراف إلى أمور العبادة واستغلال الوقت في ذلك، وأن لا ينشغلوا في أمور التقنية والتصوير.جاء ذلك خلال الكلمة الارتجالية التي ألقاها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عقب صلاة عشاء ليلة أمس وقبل صلاة التراويح، حيث هنأ الدكتور السديس ولاة الأمر والأمة الإسلامية بمناسبة العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، معتبرا تلك الأيام مواسم خير يجب على المسلم أن يحرص على أن يقبل على الله بالأعمال الصالحة والحرص على الصلاة وقيام الليل وتلاوة كتاب الله عز وجل وأعمال البر كلها، كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره».وبين الدكتور السديس، أن الحافظ بن حجر، أكد أن هذا دليل على مكانة هذه العشر.واختتم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس كلمته التوجيهية بالحديث إلى المرأة المسلمة والتي دعاها إلى مراعاة أمور الحجاب والاحتشام والستر والحياء وعدم التزين والتعطر.هذا وقد أعاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بكلمته التوجيهية إلى الأذهان نهج فضيلة الشيخ محمد السبيل الذي كان يلقي على مسامع المصلين كلمات توجيهية عقب الصلاة.