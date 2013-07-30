نقيب الصحفيين : لم نصدر أي قرار بإحالة رئيس تحرير الجمهورية للتحقيق

أكد نقيب الصحفيين ضياء رشوان أن القرارات التي يتخذها مجلس النقابة هي فقط التي تصدر في البيان الرسمي الصادر عن اجتماع المجلس، ولا علاقة للنقابة بأي تسريبات أخرى تنشر في الصحف أو وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف النقيب، في بيان صحفي أصدره في وقت متأخر الليلة الماضية أن اجتماع مجلس النقابة الأخير مساء السبت الماضي لم تصدر عنه أي قرارات تتعلق بإحالة رئيس تحرير جريدة “الجمهورية” الزميل السيد البابلي إلى لجنة التحقيق أو التأديب.

وأوضح أن مجلس النقابة تلقى شكوى من زميلين في جريدة “الجمهورية” ضد رئيس التحرير، فقرر المجلس إحالة الشكوى إلى التحقيق النقابي للتثبت من الطرفين (الشاكي والمشكو في حقه) مما جاء في الشكوى من وقائع واتهامات، خصوصا أن الزميلين قالا في شكواهما إنهما تقدما ببلاغ إلى النيابة العامة بمضمون الشكوى.

أ ش أ