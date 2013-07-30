أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل صباح اليوم طلاب المرحلة الثانية

Google+ Print
مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل صباح اليوم طلاب المرحلة الثانية مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل صباح اليوم طلاب المرحلة الثانية

أكد الدكتور طارق راشد رحمى المدير التنفيذى لمركز تطوير التعليم الجامعى ومدير التنسيق الإلكترونى بجامعة القناة، أن المكتب يستقبل اليوم الثلاثاء للمرحلة الثانية، وتستمر حتى السبت القادم 3 أغسطس، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التى تقدم لها 750 طالبا وطالبة فى مختلف الكليات بالشعب الثلاثة.

وأضاف أن مكتب التنسيق قام بتوفير وسائل الراحة والإمكانات للطلاب وأولياء أمورهم، لتسهيل تسجيل رغبات الطلاب وإنهائها فى أسرع وقت خلال مدة تقديم المرحلة الثانية، حيث سيتم تقسيم عمل المكتب إلى ثلاث مجموعات الأولى لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، والثانية التسجيل اليدوى، ثم التسجيل الإلكترونى بمركز التطوير.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية اليوم لمكتب التنسيق الفرعى، للوقوف على سير عملية التقديم للطلاب والطالبات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365