مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل صباح اليوم طلاب المرحلة الثانية

أكد الدكتور طارق راشد رحمى المدير التنفيذى لمركز تطوير التعليم الجامعى ومدير التنسيق الإلكترونى بجامعة القناة، أن المكتب يستقبل اليوم الثلاثاء للمرحلة الثانية، وتستمر حتى السبت القادم 3 أغسطس، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، التى تقدم لها 750 طالبا وطالبة فى مختلف الكليات بالشعب الثلاثة.

وأضاف أن مكتب التنسيق قام بتوفير وسائل الراحة والإمكانات للطلاب وأولياء أمورهم، لتسهيل تسجيل رغبات الطلاب وإنهائها فى أسرع وقت خلال مدة تقديم المرحلة الثانية، حيث سيتم تقسيم عمل المكتب إلى ثلاث مجموعات الأولى لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، والثانية التسجيل اليدوى، ثم التسجيل الإلكترونى بمركز التطوير.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمود عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية اليوم لمكتب التنسيق الفرعى، للوقوف على سير عملية التقديم للطلاب والطالبات.