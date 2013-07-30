التجديد لمدير أمن مطروح فى منصبه وإحالة مساعديه للتقاعد

صرح المقدم أمجد مصطفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية بمديرية أمن مطروح، بأن حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة التى اعتمدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أمس الاثنين، تضمنت استمرار اللواء العنانى حسن حمودة، فى منصبه مديرا لأمن مطروح، واستمرار اللواء محمد عبد المنصف طاحون، حكمدارا للمديرية، كما شملت الحركة إحالة عدد من الضباط للتقاعد.

حيث شملت الحركة إحالة 4 لواءات للتقاعد، هم اللواء محمد حاتم مساعد المدير للشئون المالية والإدارية، واللواء أحمد الجزار مساعد المدير للأمن العام، واللواء هشام حسن مساعد المدير للإفراد، واللواء هشام زخارى مساعد المدير للوحدات، كما تم ترقية العميد محمود مختار مدير شرطة المرافق لرتبة لواء مع إحالته للتقاعد.

كما تضمنت الحركة ترقية ونقل 4 لواءات لتوليهم مهام مساعدى مدير الأمن، وهم اللواء مصطفى تمام، واللواء مجدى محمد حسن، واللواء أحمد عبد الوهاب بيومى، كما تم ترقية العميد عبده إبراهيم مأمور قسم شرطة مطروح إلى رتبة لواء كمساعد لمدير أمن مطروح، وتضمنت أيضا الحركة ترقية ونقل العديد من ضباط المديرية.