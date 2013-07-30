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نواب بالمجلس التأسيسي التونسي ينفون انسحابهم

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نواب بالمجلس التأسيسي التونسي ينفون انسحابهم نواب بالمجلس التأسيسي التونسي ينفون انسحابهم

كتب : الأناضول منذ 56 دقيقة

نفى العديد من نواب المجلس التأسيسي التونسي، أمس، خبر تجميد عضويتهم واعتصامهم من أجل الدفع نحو حلّ المجلس.

وعبّر عدد منهم عن استغرابهم من إدراج أسمائهم ضمن قائمة النواب الذين جمّدوا عضويتهم والتي تم كشفها أمس. ولم يتسنّ بعد التعرف على العدد النهائي من النواب الذين نفوا خبر انسحابهم.

وذكر نواب من المعارضة أمس في ندوة صحفية، أن عدد النواب الذين قرروا تجميد عضويتهم بالمجلس التأسيسي بلغ 65 نائبا وقد قرّروا الدخول في اعتصام مفتوح من أجل حلّ المجلس واسقاط ، إلا ان نوابا من حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" نفوا خبر انسحابهم أو تجميد عضويتهم، كما أكّد عدد من النواب في "كتلة الحرية والكرامة"، على غرار عبد الرزاق الخلولي ومحمد الطاهر الإلهي، وسهير الدريدي تمسّك كتلتهم (10 نواب) بالشرعية.

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