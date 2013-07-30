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وفاة محمود نافع رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق عن 57 عامًا

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وفاة محمود نافع رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق عن 57 عامًا وفاة محمود نافع رئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق عن 57 عامًا
شيعت، مساء الإثنين، جنازة الكاتب الصحفي محمود نافع، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق، الذي وافته المنية في وقت سابق عن عمر ناهز الـ57 بعد تعرضه لأزمة قلبية ألزمته المستشفى لمدة أسبوعين. تدرج الزميل الراحل في المواقع الصحفية بالجريدة، حيث بدأ محررا عام 1979، وترقى حتى عين مديرا لتحرير العدد الأسبوعي، وأهلته موهبته لتولي رئاسة التحرير عام 2011. حصل نافع في عام 1979 على بكالوريوس الإعلام شعبة صحافـة من كـليـة الإعـلام، جامعة القاهرة، وفي عام 1980 تم تعيينه بجريدة الجمهورية، وعمل بقسم التحقيقات الصحفية في العدد الأسبوعي للصحيفة، وفى عام 1996 أصبح نائبا لرئيس تحرير جريدة الجمهورية لشؤون العدد الأسبوعي، وفى عام 2005 أصبح نائبا أول لرئيس التحرير ومشرفا على العدد الأسبوعي، وعمل رئيسا للتحرير بتليفزيون «أوربت»، كما عمل رئيسا لتحرير جريدة «نهضة »، العدد الأسبوعي، وفي 30 مارس 2011 تم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، واستمر في هذا المنصب حتى أغسطس 2012.  

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