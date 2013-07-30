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السجن سبعة أعوام و600 جلدة لناشط فى مجال حقوق الإنسان فى السعودية

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السجن سبعة أعوام و600 جلدة لناشط فى مجال حقوق الإنسان فى السعودية السجن سبعة أعوام و600 جلدة لناشط فى مجال حقوق الإنسان فى السعودية

حكمت محكمة سعودية الاثنين، على ناشط فى مجال حقوق الإنسان بالسجن سبعة أعوام و600 جلدة، لأنه أنشأ "ليبرالية"، كما أعلن ناشطون.

وأعلن المحامى وليد أبو الخير على موقعه على تويتر، أن رائف بدوى المشارك فى تأسيس الشبكة الليبرالية "حكم عليه بالسجن سبعة أعوام و600 جلدة"، مضيفا أن القاضى أمر بإغلاق موقع الشبكة على الإنترنت. وقال إن بدوى متهم بأنه انتقد الشرطة الدينية ودعا إلى "التحرر الدينى".

وفى ديسمبر، أحالت إحدى المحاكم رائف بدوى أمام محكمة أعلى لكى يحاكم بتهمة الردة وهو اتهام يواجه عقوبة الإعدام فى المملكة العربية السعودية المحافظة جدا فى الخليج. وتهمة الردة هذه لم تثبت فى الحكم الاثنين بحسب ناشطين.

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مصر 365

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