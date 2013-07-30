مقتل وإصابة تسعة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

أفاد مصدر أمنى عراقى بأن تسعة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل محل لبيع العطور شمال العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مساء الاثنين داخل محل لبيع العطور قرب جامع العانى فى منطقة الوزيرية شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح، مشيرا إلى أن الانفجار ألحق أضرارا جسيمة بالمحل والمحال الأخرى المجاورة.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية كانت قد شهدت اليوم سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة، راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح.