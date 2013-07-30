فرحات : استمرار إعتصام رابعة مناسب للإخوان وحلفائهم في الغرب

قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري والاستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق إن ” المخطط أصبح الان واضحا ” ، مؤكداً “ الإخوان يتشبثون بميداني رابعة والنهضة وسط دعوات الجهاد والحض على الاستشهاد وتقديم القرابين واستفزاز الجيش والشعب بالهجمات السريعة وعمليات قطع الطرق ” .

وأضاف فرحات خلال تدوينة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ” المبعوثون الغربيون يمارسون بمهارة دبلوماسية الازمة ويروحون ويجيئون فى رحلاتهم المكوكية ” .

وأوضح ” استمرار هذا الوضع اطول مدة ممكنة مناسب تماما للاخوان وحلفائهم فى الغرب لانه يكرس امام الراى العام العالمى صورة مصر المنقسمة المستعصية على الحوار ويعطى للاخوان وقتا لالتقاط الانفاس ” ، متسائلا “ هل لهذا خرج الشعب يوم ٢٦ يوليو ؟ ” .