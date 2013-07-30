ألتراس محلاوي يرشقون مبني إدارة شركة غزل المحلة بالحجارة

هاجم مجموعات من ألتراس (ويلز) فريق غزل المحلة، مساء الاثنين، البوابة الرئيسية لشركة غزل المحلة، احتجاجا على تدنى أوضاع الفريق، والمطالبة برحيل الجهاز الفني.

وكانت مجموعات الألتراس قد اتجهت إلى مبنى إدارة الشركة، للمطالبة بلقاء المهندس إبراهيم بدير، المفوض العام للشركة، إلا أن أفراد الأمن الداخلي للشركة رفضوا طلبهم، مما دفعهم إلى رشق بوابة الإدارة بالحجارة، مما تسبب في تحطم أجزاء منها.

وقال محمد المرسى، قائد التراس غزل المحلة، ” أن فريق غزل المحلة في انهيار تام، بسبب ممارسات رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس المهندس فؤاد عبد العليم حسّان، والمفوض العام للشركة المهندس إبراهيم بدير، وتدخلات شخص يدعى سيد خير الله، مطالبا برحيل عبد اللطيف الدومانى، مساعد مدير الجهاز الفني، ونبيل عزيز، مدرب الفريق، ومحمد مغاورى، مدرب حراس المرمى، ومحمد نصر، إداري الفريق ” .