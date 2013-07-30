مسيرة لأنصار المعزول بمطروح بالأكفان والنعوش للتنديد بأحداث المنصة

خرجت مسيره حاشدة مساء أمس، الاثنين، بمدينة مرسى مطروح، حمل المشاركون فيها الأكفان والنعوش وجابوا شوارع المدينة، مرددين الهتافات المؤيدة لشرعية المعزول، محمد مرسى، والمنددة بما أسموه "انقلاب" وأحداث المنصة التى راح ضحيتها العشرات ومئات المصابين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى.

حيث خرجت المسيرة من مقر اعتصام مؤيدى الشرعية أمام محطة القطار عقب انضمام مسيرة لعدد كبير من شباب قبيلة العبيدى كانت قد انطلقت عقب صلاة التراويح من أمام مسجد بلال بن رباح بمنطقة الكيلو 4، وحمل المتظاهرون كل من فوض القوات المسلحة المسئولية فى الدماء التى أريقت وسقوط القتلى فى أحداث المنصة.

وقد طافت المسيرة التى تضم أعدادا كبيرة من أنصار الرئيس المعزول ومؤيدى الشرعية من أعضاء الدعوة السلفية وجماعة الإخوان وغيرهم من المواطنين بشوارع المدينة، وانتهت بالوقوف أمام الحواجز الأمنية لقوات الجيش بمحيط مبنى محافظة مطروح، ورددوا الهتافات المناهضة لحكم العسكر وضد التجاوزات وأعمال العنف وما وصفوه بالقتل المتعمد لأنصار الشرعية.



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