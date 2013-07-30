أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مسيرة لأنصار المعزول بمطروح بالأكفان والنعوش للتنديد بأحداث المنصة

Google+ Print
مسيرة لأنصار المعزول بمطروح بالأكفان والنعوش للتنديد بأحداث المنصة مسيرة لأنصار المعزول بمطروح بالأكفان والنعوش للتنديد بأحداث المنصة

خرجت مسيره حاشدة مساء أمس، الاثنين، بمدينة مرسى مطروح، حمل المشاركون فيها الأكفان والنعوش وجابوا شوارع المدينة، مرددين الهتافات المؤيدة لشرعية المعزول، محمد مرسى، والمنددة بما أسموه "انقلاب" وأحداث المنصة التى راح ضحيتها العشرات ومئات المصابين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى.

حيث خرجت المسيرة من مقر اعتصام مؤيدى الشرعية أمام محطة القطار عقب انضمام مسيرة لعدد كبير من شباب قبيلة العبيدى كانت قد انطلقت عقب صلاة التراويح من أمام مسجد بلال بن رباح بمنطقة الكيلو 4، وحمل المتظاهرون كل من فوض القوات المسلحة المسئولية فى الدماء التى أريقت وسقوط القتلى فى أحداث المنصة.

وقد طافت المسيرة التى تضم أعدادا كبيرة من أنصار الرئيس المعزول ومؤيدى الشرعية من أعضاء الدعوة السلفية وجماعة الإخوان وغيرهم من المواطنين بشوارع المدينة، وانتهت بالوقوف أمام الحواجز الأمنية لقوات الجيش بمحيط مبنى محافظة مطروح، ورددوا الهتافات المناهضة لحكم العسكر وضد التجاوزات وأعمال العنف وما وصفوه بالقتل المتعمد لأنصار الشرعية.

1%20(1).jpg

G51f7086b442a8.jpg

G51f7086b6feba.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365