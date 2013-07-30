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برادلي يستدعي كوكا و8 محترفين لمباراة مالي

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برادلي يستدعي كوكا و8 محترفين لمباراة مالي برادلي يستدعي كوكا و8 محترفين لمباراة مالي

أرسل بوب برادلي المدير الفني لمنتخب استدعاءات رسمية لتسعة محترفين لحضور مباراة مالي الودية في أغسطس المقبل.

يلعب منتخب مصر مع مالي وديا يوم 14 أغسطس استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس العالم 2014 سبتمبر المقبل.

مباراة سبتمبر أمام غينيا في ختام مرحلة المجموعات بتصفيات المونديال تحصيل حاصل، إذ ينتظر الفراعنة مواجهة أحد المنتخبات المتأهلة للدور الحاسم من التصفيات للقتال على التذكرة المؤهلة للمونديال في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

واختار برادلي تسعة محترفين ضمن قائمة تتكون من 26 لاعبا، سيعلن عن اللاعبين المحليين لاحقا.

وينضم أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي لمنتخب مصر للمرة الثانية بعدما اختاره برادلي ضمن قائمة مباراة تشيلي الودية فبراير الماضي.

وعاد حسام غالي المنضم حديثا لليرس البلجيكي لقائمة بجانب زميله في الفريق أحمد سمير فرج.

فيما تواجد محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بازل وأحمد المحمدي لاعب هال سيتي وآدم العبد مدافع برايتون وأحمد حجازي مدافع فيورنتينا وإبراهيم صلاح لاعب وسط العروبة السعودي.

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