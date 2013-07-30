الأهلي 6-1 سبورت

حقق الأهلي فوزا كبيرا على سبورت أكاديمي بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي خاضها استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة على ملعب الهدف في السادس من أكتوبر، إثر إعلان مجموعة اولتراس أهلاوي حضور المباراة في مختار التتش.

أحرز أهداف المارد الأحمر دومينيك دا سيلفا في الدقيقتين الخامسة و26 وعبد الله السعيد في الدقيقتين 25 و30.

وأضاف محمد أبو تريكة ومحمود تريزيجيه الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 55 و75 من عمر المباراة.

وأحرز هدف سبورت أكاديمي الوحيد اللاعب محمد بؤلز في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة تعرض حسام عاشور لاعب وسط القلعة الحمراء لإصابة في وجهه لم تمنعه من استكمال الشوط الأول قبل أن يتم استبداله في بداية الشوط الثاني.