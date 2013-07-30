تقارير - صلاح والنني أساسيان أمام مكابي تل أبيب

ذكرت تقارير سويسرية أن محمد صلاح ومحمد النني لاعبا بازل سيلعبان بشكل أساسي أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويستضيف بازل منافسه الإسرائيلي يوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثالث التمهيدي لدوري الأبطال قبل أن يحل ضيفا على تل أبيب يوم الأربعاء المقبل.

ولعب صلاح أساسيا في المباريات الثلاثة التي لعبها فريقه في الموسم الجديد من الدوري السويسري مما يوضح اعتماد مورات ياكين المدير الفني لبازل عليه.

أبرزت بعض الصحف ووسائل الإعلام السويسرية التشكيل المتوقع لبازل في مباراة الذهاب أمام مكابي والذي يشهد تواجد الثنائي المصري.

فقد ذكر موقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون السويسري الذي نقل وقائع المؤتمر الصحفي للمباراة بأن ياكين سيدخل تغييرات طفيفة على تشكيلة مباراة الفريق الأخيرة أمام لوزان يوم السبت.

وأفاد الموقع بأن النني سيلعب في وسط الملعب بجوار فابيان فراي وساكا، بينما يتواجد صلاح في الخط الأمامي رفقة فالنتين شتوكير وماركو شتريلير.