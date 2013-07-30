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الزمالك ينفي سعيه لضم كابيرو

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الزمالك ينفي سعيه لضم كابيرو الزمالك ينفي سعيه لضم كابيرو

نفى أسامة نبيه مدرب عام الزمالك وجود أي مفاوضات مع المقاولون العرب بشأن التعاقد مع المهاجم موسى كابيرو.

وقال نبيه لـFilGoal.com "لا توجد أي مفاوضات مع المقاولون لضم كابيرو، مع كامل تقديرنا لإمكانيات اللاعب."

وأكدت العديد من التقارير سعي الفارس الأبيض لضم اللاعب، لتعويض رحيل البوركيني عبد الله سيسيه إلى الاتحاد الليبي.

وأضاف نبيه "نسعى لضم مهاجم متميز خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الهجوم، وقيده إفريقيا ليساعدنا خلال مشوارنا في دوري الأبطال."

يُذكر أن الزمالك يمتلك في جعبته مهاجم صريح واحد هو أحمد جعفر.

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