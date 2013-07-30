"جنبلاط" يدعو للحفاظ على الثورة المصرية ويحذر من الوقوع في فخ الإخوان

كتب : أ ش أ منذ 18 دقيقة

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط، أهمية الحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية الثانية التي استعاد فيها الشعب المصري زمام المبادرة رافضا الحكم الأحادي.

وحذر جنبلاط في حديثه الأسبوعي الذي ينشره له "الثلاثاء" موقع صحيفة "الأنباء" الإلكتروني الصادرة عن حزبه، من الوقوع في الفخ الذي ينصبه الإخوان المسلمون بمزيد من إسالة الدماء لأنه يكسبهم الشرعية ويطيح بآمال جماهير ميدان التحرير، وهو ما يحتم على القوات المسلحة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ملعب العنف من أي جهة.

واستغرب التزامن المريب بين أحداث مصر الداخلية مع تحول منطقة سيناء إلى بؤرة للإرهاب وكأنما ذلك يأتي تطبيقا لاتفاق بعض العرب وبعض الغرب لتوسيع قطاع غزة في اتجاه سيناء وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ونقلهم إلى المنطقة الموسعة.

واعتبر أن الحركات الدينية بفعل تركيبتها البنيوية والعقائدية تواجه مصاعب جمة في التطور والتقدم ولاسيما أنها تستلهم الشريعة الإلهية وترتكز على اقتناعات قائمة على أنها تمثل الله على الأرض وهي تماثل بذلك بعض الأنظمة الديكتاتورية التي حتى لو هللت شكلا بسقوط الأنظمة الدينية إلا أنها لا تختلف جوهريا عنها بالكثير خصوصا لناحية رفض الرأي الآخر وعدم تقبل التنوع والتعددية والديموقراطية.