بان كي مون يدين بشدة مقتل أكثر من 50 شيعيا في العراق

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أعمال الإرهاب والعنف الطائفي المتصاعد، التي تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي في العراق، الذي شهد أمس مقتل 50 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، معظمهم من الشيعة، في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

وقال الأمين العام في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، إن بان كي مون شعر بالجزع إزاء تدهور الوضع الأمني في العراق، وأعرب عن عميق تعازيه لأسر الضحايا وحكومة العراق، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وحث السلطات العراقية على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة.

وأضاف الأمين العام أن "العراق على مفترق طرق، ويتحمل قادتها السياسييون مسؤولية واضحة لإخراج البلاد من حافة الهاوية، وعدم ترك أي مساحة لأولئك الذين يسعون إلى استغلال الجمود السياسي من خلال ارتكاب العنف والإرهاب".

وحث مون القادة السياسيين العراقيين على معالجة المظالم المشروعة لجميع طوائف الشعب العراقي عبر حوار جاد، مؤكدا أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة وشعب العراق في التغلب على الأزمة.