سلسلة بشرية في بنها لتأبين عيسى عصام شهيد أحداث "المنصة"

عمة الشهيد: عيسى من أبناء الثورة ولم يكن يوما إخوانيا.. وكان هناك للاطمئنان على والده

كتب : حسن صالح الإثنين 29-07-2013 23:15

نظمت الأحزاب السياسية والقوى الثورية بالقليوبية، سلسله بشرية اليوم، تضامنا مع الشهيد عيسى عصام عضو رابطة فناني الثورة، والذى استشهد أثناء تواجده بطريق النصر ليطمئن على والده القيادى الإخوانى المعتصم فى ميدان رابعة العدوية.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بجماعة الإخوان المسلمين والأحداث الجارية التى تسببوا فيها ومنها "عيسى أخويا مش إخوان عيسى أخويا دا فنان"، "حرر نهضة وحرر رابعة.. برضوا المصرى مش إخوان".

وأكد المشاركون أن الوقفة جاءت للمطالبة بالقصاص لشهداء الثورة وحق عيسى، وأنهم مستمرون فى التظاهر بجميع الميادين حتى تتحقق مطالب الثورة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا إلا بالمحاكمات الثورية لجماعة الإخوان.

وقالت تحيه عبد العزيز عمة الشهيد عيسى، "إن عيسى كان من ثوار التحرير، ولكن عندما علم بخبر الاشتباكات فى طريق النصر ذهب إلى ميدان رابعة العدوية ليطمئن على والده القيادى الإخوانى، ولقى رصاصة غادرة متعمدة فى ظهره واستقرت فى الكلى".