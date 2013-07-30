محافظة القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

تكثيف النظافة حول ساحات صلاة العيد.. وإلغاء الإجازات وتجهيز الحدائق

كتب : سلامة عامر الإثنين 29-07-2013 23:37

أعلنت محافظة القاهرة حالة الطوارئ القصوى بجميع المديريات والهيئات التابعة لها استعدادا لعيد الفطر المبارك، لتوفير كافة الخدمات والسلع الحيوية للمواطنين.

وأصدر دكتور أسامة كمال محافظ القاهرة، تعليماته إلى المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، بتكثيف أعمال النظافة بالساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك، ومراجعة النظافة حول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور والطرق المؤدية إليها وتكليف مسؤولي الإنارة المركزية بالهيئة لمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشدد المحافظ على رئيس الهيئة بتكثيف النظافة في الشوارع والميادين خلال الأيام المقبلة، مع تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى لكل منطقة من المناطق الأربعة تحسباَ لوقوع اى طوارئ أو تقصير فى عمل شركات النظافة الخاصة.

وأعلن حافظ السعيد رئيس الهيئة أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم إلغاء الإجازات والراحات الأسبوعية وإجازات العاملين بالهيئة (نظافة- تشجير- إنارة) واستمرار العمل على 3 ورديات حتى بعد انتهاء إجازة العيد، مؤكداَ أنه سيتم مراجعة نظافة المواقف العامة والأتوبيسات وخطوط المترو والمناطق الأثرية، كما سيتم غسيل تند المحطات واللافتات الإرشادية للمرور وبردورات الكبارى الرئيسية مثل أكتوبر والعروبة والفردوس والأزهر والمطار.

وأضاف علي أنه تم تشكيل 12 فرقة صيانة مزودة بالأبراج لتكون على أهبة الاستعداد على مدار 24 ساعة لمواجهة أي أعطال بأعمدة الإنارة ، كما تم مراجعة جميع الولاعات الخاصة بالإنارة والتأكد من أنها مغلقة ومحكمة ومراجعة جميع كابلات وأعمدة الإنارة والتركيز على المناطق التي يزداد إقبال المواطنين عليها، ومراجعة الإنارة للمحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى الحدائق والمتنزهات، كما تم تخصيص 4 فرق طوارئ من الإنقاذ المركزي لمناطق المحافظة الأربعة لرفع أي تراكمات للقمامة وتضم كل فرقة لودر و3 لوري و2 سيارة صغيرة لكل منطقة.

وأشار السعيد إلى استعداد (300) حديقة عامة ومتخصصة ومتميزة لاستقبال زوار العيد حيث تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية وتوافر الكافيتريات بها وتواجد كافة المشروبات والمأكولات بأسعار في متناول الجميع، كما تم تجهيز عدد 50 ألف كيس من المقرر توزيعهم على رواد الحدائق لجمع القمامة بها خلال أيام العيد.