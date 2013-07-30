قيادي بـ"المصري الاجتماعي" في أسيوط يرفض فرض الطوارئ ويطالب بتحقيق المساواة

هلال عبدالحميد: نرفض تعليق عدم زيادة الإنتاج على عباءة الاعتصامات

كتب : سعاد أحمد منذ 37 دقيقة

طالب هلال عبدالحميد عضو المكتب السياسي وأمين الجنوب بالحزب المصري الاجتماعي بالحزب المصري الاجتماعي، حكومة الببلاوي بضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، والإعلان عن دخول الوزراء ونوابهم ومستشاريهم، وقال عبدالحميد من غير المعقول أن تتحدث حكومة الببلاوي وقبلها حكومة قنديل وتربط الاقتصاد بالأمن وتحدثنا عن عجلة الإنتاج.

وشدد عبدالحميد على ضرورة تعديل الموازنة الحالية التي لا تعبر عن العدالة الاجتماعية وتعطي 70% من دعم الطاقة للأغنياء ولمصانع الحديد والأسمنت والسراميك والتي تبيع منتجاتها بأعلى من الأسعار.

وقال عبدالحميد لـ"الوطن"، لسنا في حاجة إلى فرض حالة الطوارئ بقدر حاجتنا إلى تطبيق القانون العادي والذي يتيح المظاهرات والاعتصامات ولكنه يجرم قطع الطرق ويتيح مواجهة المظاهرات إن تحولت من السلمية للعنف واستخدام السلاح،وأضاف "من غير المعقول أن نعود لحالات الطوارئ بعد أن كان إلغاؤها من أهم مطالب الثورة".