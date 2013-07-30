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الحلقة (19) من "توالي الليل": "بيبي" تهدد "سعاد" بتسجيلاتها الهاتفية

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الحلقة (19) من "توالي الليل": "بيبي" تهدد "سعاد" بتسجيلاتها الهاتفية الحلقة (19) من "توالي الليل": "بيبي" تهدد "سعاد" بتسجيلاتها الهاتفية

كتب : محمد صبري منذ 59 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "توالي الليل"، تدخل بيبي حجرة سعاد وتأخذ شريط تسجيل عليه مكالمات الأخيرة الهاتفية، وتذهب إلى المستشفى وتخبر يوسف بأن أمهما تريد أن تأخذ كل الأملاك لحسابها دون أن تترك لهما أي شيء، وأنه أصبح عالة على أمه وتريد التخلص منه، وتعطيه الشريط.

يرى خليفة بيبي وهي تخرج من الحجرة، لكنها تهدده بأنها ستقطع لسانه إذا أخبر أحدا، ويحاول أشخاص في ملابس سوداء قتل خليفة، فيهرب منهم ثم يفقد الوعي، ويوقظه بسام فينفعل عليه ويتهمه بأنه يريد قتله، لكنه ينفعل هو الآخر وضرب خليفة ويجرح يده بالسكين.

تكتشف مريم أن فيصل يدرس بمعهد التمثيل دون أن يخبر أحدا، فتلومه لأنه كذب عليها ولم يخبرها من البداية.

تعود بيبي للمنزل وتجد سعاد وبسام يحاولان تعذيب خليفة وتهديده بقطع لسانه، فتتدخل لتنقذه منهما، وتخبر أمها بأنها سجلت لها كل مكالماتها الهاتفية، وأنها تعلم بأمر القضية التي سترفعها على خليفة لتأخذ البيت، وبأنها ستفضحها إن استمرت في التخطيط للحصول على كل شيء لنفسها، لكن سعاد تتحدث معها وتحاول أن تقنعها بأنها تفعل ذلك لمصلحتهم جميعا، فيما يعود يوسف للمنزل وتحتفل العائلة بعودته.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج وأسمهان توفيق وحمد العماني وهبة الدري وصمود وحمد أشكناني وعبير الجندي ونور وعبدالله الطراروة وغدير صقر.

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