الحلقة (20) من "الداعية": الشيخ يوسف يعترف لـ"نسمة" بحبه على الهواء

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "الداعية"، يطلب عبدالمنعم تلميذ الشيخ يوسف، الزواج من حنين، وعندما يسألها الشيخ يوسف ترفض، وعند خروج منعم يخبره بأنها رفضت لأنها على علاقة برامي.

يثور الشيخ يوسف ويسأل حنين عن مدى صحة ما يقوله فتنكر، ويتوجه معها لرامي الذي يخبره بأنه يريد الارتباط بها، فيوافق لكن بعد الانتهاء من دراستها، وتعتذر حنين لشقيقها.

يتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الصور التي التقطها عبدالمنعم التي تجمع يوسف ونسمة في أحد الأماكن العامة.

تفتش مروة في غرفة شقيقها الشيخ يوسف لتجد دواوين شعر وكتب عن الفن والأدب الذي كان يحرمه، ويستنكر يوسف ما فعلتته مروة وينشب بينهم خلاف، يصفعها خلاله على وجهها فتنهار باكية لأنه رفض أن تتزوج من مخرج في حين لم يعتبر ذلك حراما على نفسه.

يطلب يوسف الزواج من نسمة، ورغم موافقتها إلا أن والدتها ترفض لأنه في حالة حب، لكن أفكاره ستتغير فيما بعد، في حين ترفض خديجة شقيقته أيضا لأن أفكارها مختلفة عنه، إضافة إلى أنها غير محجبة.

تذهب خديجة إلى زوجها الشيخ حسن الذي يرفض العودة إلى منزل يوسف مرة أخرى، ويطلب منها أن تعيش معه، فيوافق الشيخ يوسف.

تنتهي الحلقة باعتراف الشيخ يوسف بحبه لنسمة على الهواء عبر برنامجه، ما يدفع بعض الجماعات الإسلامية المتشددة إلى الوقوف أسفل القناة ومحاصرته.