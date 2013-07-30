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الحلقة (20) من "نيران صديقة": جورجيت تلقى مصرعها ورأفت يُصاب

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الحلقة (20) من "نيران صديقة": جورجيت تلقى مصرعها ورأفت يُصاب الحلقة (20) من "نيران صديقة": جورجيت تلقى مصرعها ورأفت يُصاب

كتب : سارة محمد منذ 47 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "نيران صديقة"، تشاهد نور أمجد ابن أميرة وهو يقرأ كتاب الدم، وتحاول التحدث معه لكنه يهرب بالسيارة مسرعا، فتخبر أصدقائها ويبلغ مدحت عن السيارة.

تعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 1997، حيث يقرأ أمجد في الكتاب فضائح الأصدقاء، وتظهر نهال وهي تعمل مذيعة في إحدى القنوات الفضائية وقد تزوجت من رجل الأعمال الذى أسس لها القناة، وتذهب نهال إلى سمرة لتطلعها على الغائب مع زوجها، وهل سيؤذيها أم لا، وتؤكد لها سمرة أنه يحبها ولكن لا بد أن تأخذ حذرها من نور.

تذهب أميرة لمشاهدة ابنتها عند نهال، فتطلب منها الأخيرة أن تعطي لطارق ورقة الاعتراف التي أكد فيها أمن الدولة له أنه يعمل معها، لكنها ترفض أن تعطيها له إلا آخر العام، حتى تستطيع أن تأخذ من رأفت كل الأموال التي تحتاجها، وتعلم سمرة بأنها حامل بعد أن تزوجت مرة أخرى من حشمت والد أميرة.

يطلب سليم عثمان من طارق أن يعترف على الجماعات الإرهابية التي كان يعمل معها، لكنه يرفض خوفا من أن يغتالوه، ويذهب رأفت إلى سمرة ليخبرها بأن جورجيت التي أخذوا ابنها تبحث عنه عن طريق عراف، ويستنجد بها لتنقذه وتنصحه بأن يتخلص منها، وتطلب نور من نهال أن تقنع زوجها بالتنازل عن صفقة تريد أن تكسبها هي وزوجها، وتذهب أميرة إلى طارق لتعطيه ورقة الاعتراف التي أخفتها معها، وتضع نهال لزوجها مخدِّرا في العصير، حتى تستطيع نور أن تسجل له شريط معه، لتفضحه إذا لم يستجب لمطالبها.

تنتهي أحداث الحلقة بوصول رأفت وجورجيت مصابين بإصابات خطيرة، ويتضح أن جورجيت لقيت مصرعها.

"نيران صديقة" بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف محمد أمين راضي.

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