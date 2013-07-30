الحلقة (20) من "توالي الليل": الخلاف يشتد بين "واضحة" و"بيبي"

كتب : محمد صبري منذ 46 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "توالي الليل"، تذهب العائلة إلى التخييم بمناسبة عودة يوسف إلى المنزل.

يستعد الجميع للخروج، ويضع خليفة الأغراض في السيارة ومن خلفه بسام يدفعه بعنف للإنجاز. يخرج يوسف من المنزل فيرى بسام يعامل والده بهذه الطريقة، فيرتبك بسام قليلا ويتهرب من الموقف.

في المخيم، تلتقي بيبي بواضحة وتحاول مساعدتها في حمل الأغراض لكنها ترفض، وعندما تهم بالتحرك تسقط منها صورة شريفة، فتلتقطها وتقبلها وتخبر بيبي أمام ناصر أنها تحبها حبا شديدا، وأن صورتها لا تفارقها في أي مكان تذهب إليه، ما يثير غضب بيبي، فينشب شجار بينها وبين ناصر، وتطلب منه أن يوقف أمه عند حدها حتى وإن كان بالضرب.

تسمع واضحة كلام بيبي وتغضب، ويشتعل الشجار بينهما، وتقرر الرحيل لكن مريم تقنعها بالبقاء.

يطلب يوسف من خليفة أن يضع العقارب في خيمة بسام أثناء نومه، لكن سعاد تراه وتنبه بسام، ويشترك الاثنان في إيثاق خليفة بالحبال وإجباره على الاعتراف باسم من طلب منه ذلك، فيخبرهم أنه يوسف.

يتشاجر ناصر مع بيبي لأنها تستمر في التحدث في الهاتف مع أشخاص مجهولين دون علمه، لكنها لا تهتم بانفعاله.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج وأسمهان توفيق وحمد العماني وهبة الدري وصمود وحمد أشكناني وعبير الجندي ونور وعبدالله الطراروة وغدير صقر.