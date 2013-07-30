الحلقة (20) من "فرح ليلى": أهل والدة "ليلى" يسلمون "أدهم" ميراثه من أرضه

كتب : سهيلة حامد منذ 40 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "فرح ليلى"، يدور حوار مطول بين ليلى وأدهم أثناء وجودهما عند أهل ليلى الدرديري والدة أدهم في إحدى القرى بالشرقية، وتروي ليلى الأسباب التي تمنعها من الزواج، وتخبره باكية أن والدتها وجدتها توفيتا بالسرطان، وأنها تخشى أن يأتي دورها، لكن أدهم يتحدث معها ويبث في قلبها الأمل.

يستنكر فتحي جار ليلى سفرها مع أدهم إلى الشرقية بمفردهما، فيشكو لوالدها الذي ينزعج من الشكوى ويوبِّخه.

تندمج ليلى مع أهل أدهم وتتنزه مع عبدالمقصود وزوجته ونيسة في مزارع الشرقية بسعادة، وفي طريقهم يمرون على أرض زراعية ويخبرونه بأن والدته تركتها له ويطالبونه باستلامها، فيبكي ويستنكر قيام والده بإبعاده عن والدته، وتطلب منه ليلى الدعاء له بالرحمة.