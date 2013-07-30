الحلقة (20) من "خلف الله": نور الشريف يختفي من محبسه ويساعد "كريم" على الشفاء

كتب : أحمد العميد منذ 35 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "خلف الله"، يختفي خلف من محبسه داخل فيلا الحاجة زهرة، ما يجعلها تتصل مذعورة بحازم، الذي يذهب إليها مسرعا ليسألها عن كيفية اختفائه رغم الحراسة التي وُضعت عليه.

يظهر الشيخ خلف في سيارة حازم أثناء ذهاب الأخير إلى منزل زوجة أخيه فريدة لإيصال الكشوف والتحاليل الخاصة بنجلها كريم طريح الفراش، وعندما يفاجأ به حازم يطلب منه عدم الهروب والذهاب معه إلى منزل شقيقه المرحوم قدري، ليقرأ القرآن على كريم حتى يساعده على الشفاء.

عندما يطلب حازم من خلف الله عدم الدخول إلى غرفة كريم وأن يقرأ القرآن خارجها، يستجيب في البداية ثم يدخل على كريم ويحمله للخارج، ما يدفع فريدة للصراخ خوفا على ابنها من التعرض للهواء ما يهدد حياته.