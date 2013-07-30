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الحلقة (20) من مسلسل "ميراث الريح": الشرطة تقبض على الدكتور رشاد.. ومقتل ابن الحاج فتحي

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الحلقة (20) من مسلسل "ميراث الريح": الشرطة تقبض على الدكتور رشاد.. ومقتل ابن الحاج فتحي الحلقة (20) من مسلسل "ميراث الريح": الشرطة تقبض على الدكتور رشاد.. ومقتل ابن الحاج فتحي

كتب : مروة مدحت منذ 28 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "ميراث الريح"، يذهب ثابت إلى منزل نهى ويعرض عليها الزواج، فتخبر سلوى بأنها تزوجت من ثابت، وبالفعل يتزوج ثابت منها ويطلب من المأذون أن يكتب 500 ألف جنيه كمؤخر، ويذهب أحد الضباط إلى الحاج فتحي ليطلب منه التحقيق مع ابنه عمر، فيؤكد له أنه غير موجود.

يتذكر الحاج فتحي ما حدث بين عمر ابنه وليلى، ويتذكر زيارة الحاج إبراهيم له ليطلب منه أن يزوج عمر من ليلى الراقصة لأنها حامل منه، ويوافق على ما طلبه الطيب، وتخبر سلوى الحاج إبراهيم بأن ثابت تزوج عليها، وينصحها الطيب بأن تصبر وتهتم بأطفالها، ويؤكد لها أن ثابت سيعود.

تأتي قوة من الشرطة وتقبض على الدكتور رشاد أثناء قيامه بإحدى عمليات بيع الكلى، وتحكي رحمة لأخيها رأفت وأبيها الحاج عبدالله كل ما كان يحدث في المستشفى، ويذهب المحلاوي أحد رجال الدكتور رشاد، إلى الرجل الكبير ليحكي له ما فعلته رحمة، ويقرر الانتقام منها.

تلقي الشرطة القبض على رئيس عصابة تجارة الأعضاء، ويعترف قاتل خادمة الراقصة ليلى بأن عمر ابن الحاج فتحي هو من طلب منه قتلها، ويحاول عمر الهروب ويخبر والده بأنه سيسافر هربا من الشرطة، بينما تأتي الشرطة لتحاصر فيلا الحاج فتحي، ويُقتل عمر أثناء محاولة الهروب.

تتعرض رحمة لمحاولة قتل من أحد رجال الدكتور رشاد وتقبض الشرطة عليه، ويذهب الحاج إبراهيم الطيب إلى الحاج فتحي لتعزيته.

"ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.

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