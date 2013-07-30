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الحلقة (20) من "لن أطلب الطلاق": عبد الله يعترف لحنان بإعجابه بها

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الحلقة (20) من "لن أطلب الطلاق": عبد الله يعترف لحنان بإعجابه بها الحلقة (20) من "لن أطلب الطلاق": عبد الله يعترف لحنان بإعجابه بها

كتب : سارة محمد منذ 21 دقيقة

في الحلقة العشرين من المسلسل الخليجي "لن أطلب الطلاق"، يحاول عبدالله التقرب إلى حنان لأنه يشعر بحب تجاهها، وتكتشف سندس أن نايف خطيبها على علاقة بالعديد من الفتيات، وينصحها بأن تترك الغيرة جانبا في علاقتهما.

تظهر نوال وهي تشكو لأخيها خالد من زوجها، ويحكي يوسف لوالدته عن أن سندس تريد الزواج من نايف، فتنصحه أمه بأن ينساها، وتتشاجر نوال مع زوجها لرفضه أن يأخذ ابنه إلى الدكتور، وتخرج حنان لتقابل عبدالله الذي يتحجج بأنه يريد أن يقابلها من أجل العمل، لكنها تُفاجأ بأنه يريد أن يتقرب منها، وبالفعل يعترف لها بأنه معجب بها ويريد أن يكمل معها حياته.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.

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