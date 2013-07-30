الحلقة (20) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "شريف" يحاول التقرب من "مريم" دون علم زوجته

كتب : سارة سعيد منذ 14 دقيقة

في الحلقة العشرين من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، يذهب شريف إلى مطعم مريم ويتحدث معها في أمور مختلفة أهمها حالة آدم النفسية، ويندهش بسبب تصرفاتها الجدية وقراراتها التي لم تعتد اتخاذها من قبل، فيعرض عليها تعليمها القيادة، كما يطلب منها ألا تخبر ساندرا زوجته عن قدومه عندها، ويبدي إعجابه بالتغييرات التي طرأت عليها، وتفرح مريم كثيرا بكلامه.

تستمر رانيا في الكذب على عاصم للإيقاع به، وتفتعل أن هناك عريس يطلب يدها ووالدتها موافقة عليه لإقناعه بالزواج منها بطريقة غير مباشرة، وتطلبت مريم من إبراهيم أن يأتي بسماح لتقابلها قبل العمل معهم بالمطعم.

يعود آدم لعمله مرة أخرى بالإذاعة، ويترك شيكو منزله لعدة أيام حتى يكف والداه عن محاولات تزويجه، ويذهب مع إبراهيم لقضاء اليوم عند شهاب بمنزله، وتعترف ياسمين لوالدها بحبها لأسامة، ويخبر شريف مريم ويطلب منها ألا تحكي لياسمين.

مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.