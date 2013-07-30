أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين بالمنصورة

Google+ Print
اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين بالمنصورة اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين بالمنصورة
المنصورة – محمد طاهر
الثلاثاء , 30 يوليو 2013 00:43

وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في المنصورة، بعد قيام مديرية الأمن بإغلاق الطريق أمام مسيرة المؤيدين، مما دعاهم للنزول أسفل كوبري طلخا.

وتشهد المنطقة الآن حالة من الكر الفر بين الطرفين، فيما ألقت أجهزة الأمن القنابل المسيلة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الموقف.

وتم القبض على 5 من الاخوان فى مطاردة من اهالى وقوات الامن فى محيط حديقة جزيرة الورد بالنصورة.

صرح الدكتور عبد الوهاب سليمان وكيل وزارة الصحة بوصول المدعو اسلام رمضان الوردانى 20 سنة، من الثوار، اصابة بجرح قطعى بالصدر، وتم نقله الى مستشفى طلخى المركزى للعلاج.

وقام الاهالى بالقبض على المدعو ابراهيم عبد العاطى 40 سنة سائق، والذى قام بطعن المدعو اسلام حسب رواية الشهود، وتم تسليمه الى قسم شرطة المنصورة.
> كان ما يقرب من 5 آلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قد خرجوا في مسيرة بالأكفان الرمزية، رددوا فيها هتافات ضد الفريق ، وتطالب بعودة المعزول، وخرجت التظاهرات من أمام أستاد جامعة المنصورة، ووصلت حتى مبنى مديرية الأمن.

فيما شهدت المناطق السكنية المجاورة لمناطق الاشتباكات حالة من الذعر بين المواطنين، خوفا من أحداث العنف التي امتدت من أمام المديرية، وحتى منطقة استاد الجامعة التي خرجت منها المسيرات.
> .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب