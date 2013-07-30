اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين بالمنصورة

المنصورة – محمد طاهر الثلاثاء , 30 يوليو 2013 00:43

وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه في المنصورة، بعد قيام مديرية الأمن بإغلاق الطريق أمام مسيرة المؤيدين، مما دعاهم للنزول أسفل كوبري طلخا.

وتشهد المنطقة الآن حالة من الكر الفر بين الطرفين، فيما ألقت أجهزة الأمن القنابل المسيلة لتفريق المتظاهرين والسيطرة على الموقف.

وتم القبض على 5 من الاخوان فى مطاردة من اهالى وقوات الامن فى محيط حديقة جزيرة الورد بالنصورة.

صرح الدكتور عبد الوهاب سليمان وكيل وزارة الصحة بوصول المدعو اسلام رمضان الوردانى 20 سنة، من الثوار، اصابة بجرح قطعى بالصدر، وتم نقله الى مستشفى طلخى المركزى للعلاج.

وقام الاهالى بالقبض على المدعو ابراهيم عبد العاطى 40 سنة سائق، والذى قام بطعن المدعو اسلام حسب رواية الشهود، وتم تسليمه الى قسم شرطة المنصورة.

> كان ما يقرب من 5 آلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قد خرجوا في مسيرة بالأكفان الرمزية، رددوا فيها هتافات ضد الفريق السيسي، وتطالب بعودة المعزول، وخرجت التظاهرات من أمام أستاد جامعة المنصورة، ووصلت حتى مبنى مديرية الأمن.

فيما شهدت المناطق السكنية المجاورة لمناطق الاشتباكات حالة من الذعر بين المواطنين، خوفا من أحداث العنف التي امتدت من أمام المديرية، وحتى منطقة استاد الجامعة التي خرجت منها المسيرات.

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