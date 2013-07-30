السفارة الألمانية: إجراءات التأشيرة تستغرق 3 أيام للكويتيين و12 لرعايا الدول الأخرى

أصدرت السفارة الألمانية في البلاد بيانا صحافيا بخصوص طلب التأشيرة أكدت من خلاله انها تعمل من أجل ان تجعل رحلة المواطن الكويتي والمقيم الى ألمانيا سهلة قدر الإمكان، مضيفة انه يمكن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الشنغن الى السفارة الألمانية في الكويت إذا كانت ألمانيا هي الوجهة الرئيسية للسفر، وإذا كان طالب التأشيرة يقيم في الكويت.

واضاف البيان: تتعاون السفارة مع مركز سفريات القبس فيما يتعلق بتقديم طلبات التأشيرة، حيث ينبغي على طالب التأشيرة مراجعة مكتب القبس بنفسه وتقديم الطلبات هناك، ومن أجل مساعدة المراجعين وتسهيل إجراءات التأشيرة يقوم مركز القبس بالتأكد من ان جميع المستندات المطلوبة لاستصدار التأشيرة مرفقة مع الطلب، وإرسالها الى السفارة. استطاعت السفارة الألمانية من خلال التعاون مع مكتب القبس استصدار عدد اكبر من التأشيرات مقارنة مع السنوات السابقة.

لا تدخر السفارة الألمانية جهدا في سرعة إنجاز طلبات التأشيرة قبل موعد سفر المواطنين الكويتيين والمقيمين الى ألمانيا، وأوضح ان إجراءات استصدار التأشيرة بالنسبة للمواطنين الكويتيين تستغرق 3 أيام من تاريخ وصول طلب التأشيرة الى قسم التأشيرات بالسفارة حتى تسلم المراجع لجواز سفره من مركز القبس بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، فإن الإجراء قد يستغرق فترة تصل الى 12 يوما.

وشدد على ضرورة التأكد من اكتمال طلب التأشيرة وإرفاق جميع المستندات اللازمة التالية:

- عدد 1 طلب تأشيرة معبأ بالكامل وموقع 3 مرات من قبل مقدم الطلب (ينبغي توقيع طلبات تأشيرة الأطفال القصر من كلا الوالدين).

- عدد 1 صورة حديثة ذات خلفية بيضاء.

- جواز سفر موقع صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.

- تأمين صحي بغرض السفر (الحد الأدنى للتغطية 30.000 يورو).

- حجز فندقي مؤكد مع ذكر عنوان الفندق بالكامل (اسم الفندق، واسم الشارع، ورقم البناية، والرمز البريدي والمدينة).

- حجز طيران مؤكد أو تذكرة السفر.

وأكد البيان انه قد يطلب من المراجع تقديم مستندات اضافية، مضيفا ان كل المعلومات حول متطلبات الحصول على التأشيرة ونماذج طلب التأشيرة متوافرة ويمكن تحميله من على الموقع الإلكتروني للسفارة الألمانية في الكويتwww.kuwait.diplo.de (الموقع متاح باللغتين الإنجليزية والعربية)، وانه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن إجراءات طلب التأشيرة وكيفية الوصول الى مركز سفريات القبس من خلال زيارة موقع القبس التالي:www.qavisa.com