قورة مديرا لأمن المنيا

كتب- أشرف كمال: الثلاثاء , 30 يوليو 2013 00:16

اعتمد اليوم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة وتشمل 3744 ضابطاً و10 مديريين أمن والتى شملت نقل اللواء أحمد سليمان من منصبه كمدير أمن إلمنيا لمحافظة الوادي الجديد ليصبح مدير أمن للمحافظة بينما يشغل منصب مدير أمن إلمنيا اللواء عبد العزيز عبد اللطيف أبو قورة ـ حكمدار الوادي الجديد سابقاً مديرا لأمن إلمنيا .

جدير بالإشارة خروج 5 قيادات بمديرية أمن المنيا للمعاش من بينهم اللواء بسيوني عبده حكمدار إلمنيا واللواء نبيل عباس نائب مدير الأمن لقطاع جنوب واللواء عصام ماهر مساعد للوحدات واللواء جمال مخيمر مساعد مدير الأمن للأمن واللواء محمد ناجي مساعد فرق جنوب خلال الشهر الجارى.

بينما شغل منصب حكمدار إلمنيا اللواء محمد فايق كما تم ترقية العميد علي سلطان مدير مباحث المنيا لرتبة لواء.