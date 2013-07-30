تظاهر الضباط امام مديرية الأمن احتجاجا على نقل 2 من القيادات

نظم ضباط شرطة وقفة صامتة أمام مديرية أمن الغربية عقب صلاة التراويح واغلقو الباب الرئيسي لمدرية الامن اعتراضا علي نقل مدير المباحث الجنائية العميد خالد العرنوس ورفع العقيد خالد عبد الحميد وكيل البحث الجنائي بالمدرية الي من المباحث ونزوله الي النظام .

واكد ضباط الامن المتظاهرين ان هذه النشرة التي اصدرت اليوم من اللواء محمد ابراهيم وير الداخلية نشرة لم يلمسها الواقع بل تمت كتابتها خاطئة وعلي معايير ليست بواقع عمل الصباط في خلال الفترة السابقة .

اكد العقيد خالد عبد الحميد انه خلال الفترة السابقة تم تكريمة في اكثر من 5 قضايا من جرائم النفس من الوزير ولكن توجد قضية قد تم تحريرها بمعرفته كوكيل البحث ومفتش مباحث المركز وهي قضية القبض علي 26 شخص من الاخوان المتهمين في شروع في قتل المتظاهرين بقرية برما في احد ث 30/6 ومن ضمن المتهمين ابن شقيق قيادي من جماعة الاخوان المسلمين وتورط في هذه القضية وتوعدوا له ان يترك المباحث .

وناشد ضباط وامناء وافراد مدرية امن الغربية اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية بالالتماس في اعادة النظر في كلا من العميد خالد العرنوس مدير المباحث الجناية لابقائة والعقيد خالد عبد الحميد لعودته بالمباحث موكدين انهم من رجال المباحث وله بصمة واضحة في البحث الجنائي .