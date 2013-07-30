«خيرية النعيمي» توزع كسوة العيد على الأيتام

نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية العديد من البرامج في يوم العمل الانساني تخليدا ووفاء لزايد العطاء منها مشروع افطار صائم للمؤسسة العقابية والاصلاحية بعجمان واكدت الشيخة عزة النعيمي مدير عام المؤسسة على اهمية ترابط المؤسسات بعضها ببعض لخدمة فئات المجتمع من خلال توفير 500 وجبة افطار في شهر رمضان الكريم بهدف ايجاد ترابط وتكامل بين مختلف الهيئات والمؤسسات خصوصا الإنسانية منها وذلك من اجل توحيد الطاقات والامكانات المتوفرة لدى هذه المؤسسات بالشكل الذي يؤدي في النهاية لمزيد من النشاطات والخدمات التي تستفيد منها اكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع.

ملابس

كما تم توفير ملابس لاسر نزيلات المؤسسة في نفس اليوم، كما ان المؤسسة تولي اهتماما كبيرا لفئة الايتام خاصة وتعد لهم البرامج والفعاليات وتكثف جهودها وشراكتها المجتمعية مع مؤسسات المجتمع الاخرى، كما قامت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة باستقبال علي العاصي رئيس لجنة الاسر المتعففة وايتام اللجنة واشتركا معا في تقديم كسوة العيد لايتام لجنة الاسر المتعففة والهدايا للايتام بمناسبة يوم العمل الانساني الاماراتي حرصا منها على بث روح الفرح والسرور على روح الايتام ودعم الشراكة المجتمعية بين المؤسسات والجمعيات الخيرية والمجتمع عامة.

حيث قامت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بتوزيع كسوة العيد على الايتام واشارت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة إلى أن عدد المستفيدين من الايتام 300 يتيم مواطن ترعاهم المؤسسة وأكدت على أن هذا المشروع يعمل على تخفيف الاعباء على كاهل الاسر المستفيدة وبث روح التكافل والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع وتحقيق الاهداف الخاصة للمشروع وان هذه المشاريع تنفذ ضمن مبادرات المؤسسة في يوم العمل الانساني الاماراتي لادخال الفرح والسرور في نفوس الايتام.

استقبال

كما قامت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام المؤسسة باستقبال علي العاصي رئيس لجنة الاسر المتعففة وايتام اللجنة واشتركا معا في تقديم كسوة العيد لايتام لجنة الاسر المتعففة والهدايا للايتام بمناسبة يوم العمل الانساني الاماراتي حرصا منها على بث روح الفرح والسرور على روح الايتام ودعم الشراكة المجتمعية بين المؤسسات والجمعيات الخيرية والمجتمع عامة.

مع افطار جماعي لنزلاء السجن وبلغ عددهم 500 نزيل في شهر رمضان الكريم بهدف ايجاد ترابط وتكامل بين مختلف الهيئات والمؤسسات خصوصا الإنسانية منها وذلك من اجل توحيد الطاقات والامكانات المتوفرة لدى هذه المؤسسات بالشكل الذي يؤدي في النهاية لمزيد من النشاطات والخدمات التي تستفيد منها اكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع. وثمنت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام للمؤسسة الجهود المبذولة من قبل القيادة العامة لشرطة عجمان والفريق التابع له ممثلة بالادارة الكريمة والتي لا تألو جهدا في التنظيم والمتابعة والاشراف والتشجيع لتقديم افضل الخدمات لمصلحة الوطن والمواطن.