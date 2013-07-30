هيئة تنمية المجتمع تنظم حفل سحور لموظفيها

أقامت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمسية رمضانية، في فندق كراون بلازا فستيفال سيتي، لموظفيها وعائلاتهم بحضور خالد الكمدة مدير عام الهيئة وعدد من المديرين التنفيذين للقطاعات، بمناسبة شهر رمضان المبارك.وأكد مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، على أهمية مبادرة اللقاء الرمضاني السنوي، والذي يعكس حرص الهيئة على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين، بعيداً عن روتين العمل اليومي، وضمن أجواء أسرية تكرّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي.

وأشاد الكمدة خلال اللقاء بالجهود التي يقوم بها موظفو الهيئة والتي أسهمت بشكل فاعل في الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها، وطالب موظفي الهيئة بتقديم المزيد من العمل والإنجاز لمواصلة مسيرة النجاح.وقد استمتع الحضور ببرنامج الامسية الذي اشتمل على عدد من المسابقات والسحوبات على جوائز قيمة وفي نهاية السهرة الرمضانية كرّم خالد الكمدة الموظف الشهري المتميز لشهر مايو 2013 بلاني باوبه والموظف الشهري المتميز لشهر يونيو عمر صقر بوست وقام بتقديم الهدايا الرمزية لهم.