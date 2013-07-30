أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

هيئة تنمية المجتمع تنظم حفل سحور لموظفيها

Google+ Print
هيئة تنمية المجتمع تنظم حفل سحور لموظفيها هيئة تنمية المجتمع تنظم حفل سحور لموظفيها

أقامت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمسية رمضانية، في فندق كراون بلازا فستيفال سيتي، لموظفيها وعائلاتهم بحضور خالد الكمدة مدير عام الهيئة وعدد من المديرين التنفيذين للقطاعات، بمناسبة شهر رمضان المبارك.وأكد مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، على أهمية مبادرة اللقاء الرمضاني السنوي، والذي يعكس حرص الهيئة على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الموظفين، بعيداً عن روتين العمل اليومي، وضمن أجواء أسرية تكرّس مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي.

وأشاد الكمدة خلال اللقاء بالجهود التي يقوم بها موظفو الهيئة والتي أسهمت بشكل فاعل في الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها، وطالب موظفي الهيئة بتقديم المزيد من العمل والإنجاز لمواصلة مسيرة النجاح.وقد استمتع الحضور ببرنامج الامسية الذي اشتمل على عدد من المسابقات والسحوبات على جوائز قيمة وفي نهاية السهرة الرمضانية كرّم خالد الكمدة الموظف الشهري المتميز لشهر مايو 2013 بلاني باوبه والموظف الشهري المتميز لشهر يونيو عمر صقر بوست وقام بتقديم الهدايا الرمزية لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية