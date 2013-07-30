شرطة دبي تنظم إفطاراً جماعياً في يوم زايد للعمل الإنساني

قامت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع جمعية دار البر، بإقامة إفطار جماعي لـ 1250 شخصا بالقرب من مسجد إبراهيم الخليل على شارع الرولة بمنطقة بر دبي، بحضور اللواء محمد سعيد المري مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالنيابة، والسيد محمد سهيل المهيري عضو مجلس إدارة جمعية دار البر، ورئيس قطاع الشؤون المحلية، والمقدم خلفان عبيد الجلاف مدير نادي ضباط شرطة دبي، والمقدم الدكتور احمد السعدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، والمقدم يوسف اللوغاني مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع، والمقدم الدكتور أحمد محمد آل علي رئيس قسم التوعية الدينية والمكتبات، والرائد الدكتور عبد الرحمن شرف مدير إدارة التدريب الدولي بالوكالة.

وأكد مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالنيابة، أن شرطة دبي سعت دائما إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الاجتماعية من منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وقضاياه، والتي كان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، قائد مسيرة الخير والبناء والنماء، ينادي بها منذ تأسيس مسيرة العطاء الإنساني في الدولة، ولا تزال مستمرة على أيدي قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ( حفظه الله )، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ( رعاه الله)، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى لحكام الإمارات.

وأضاف اللواء محمد سعيد المري، إن التزام شرطة دبي المجتمعي ليس وليد اليوم، فمبادراتها المجتمعية انطلقت بصورتها الأولية بفضل توجيهات معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ومتابعة نائبه اللواء خبير خميس مطر المزينة، لترسم صورة رائعة للدور المجتمعي لشرطة دبي، وتتوافق مع الرؤية الثاقبة والمسؤولة لقيادتها الحريصة على المجتمع ومكتسباته. وقال مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالنيابة، إن ذكرى المغفور له الوالد المؤسس صاحب المكرمات الإنسانية والإنجازات الحضارية خالدة في ذاكرتنا جميع أبنائنا وأجيالنا القادمة، فالبصمات التي تركها زايد الخير تتحدث عنه في كل مكان داخل الدولة وخارجها، وشاهدة للعيان على أن ما نقوم به اليوم هو وفاء منا وعرفان بالجميل .

وأشاد محمد سهيل المهيري، بالجهود التي تبذلها شرطة دبي في المجال الإنساني، مضيفا إن البرامج والمبادرات التي قامت بها الشرطة معروفة للجميع، ومنبع اعتزاز للمجتمع، تعكس صورة شرطة دبي كنموذج فريد، وجهودها في تحقيق الأمن ونشر الإحساس بالأمان تسير قدما مع مبادراتها الرائدة في مجال خدمة المجتمع، شاكرا شرطة دبي على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة . ثم قام اللواء محمد سعيد المري بإهداء محمد سهيل المهيري، هدية تذكارية، وهي لوحة تتضمن مقولة من مقولات للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.