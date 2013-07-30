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لوحات إرشادية في مدخل رأس الخيمة

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لوحات إرشادية في مدخل رأس الخيمة لوحات إرشادية في مدخل رأس الخيمة

بدأت إدارة الهندسة ومكتب إدارة المشاريع والمباني في بلدية رأس الخيمة بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة، تنفيذ مشروع اللوحات الإرشادية في مدخل إمارة رأس الخيمة "شارع الاتحاد من دوار الشيخ محمد بن زايد حتى ميدان الشهداء" .

وأكد المهندس محمد صقر الأصم مدير عام بلدية رأس الخيمة ان المشروع في مدخل إمارة رأس الخيمة، من ضمن المشاريع التي تقوم بها البلدية حاليا إضافة إلى مشاريع اخرى، وتصل التكلفة التقديرية له مليون ونصف مليون درهم تقريبا، وقد تم البدء فعليا به في 10 يوليو الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه في 10 أكتوبر من العام 2015 أي انه يستغرق اكثر من عامين تقريبا. وقالت المهندسة عائشة خميس درويش مديرة إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة، ان هذا المشروع يتميز بكونه عملا مشتركا بين دائرة الأشغال والبلدية، حيث تم تنفيذه عبر توجيهات المجلس التنفيذي، مؤكدة ان العمل المشترك ما بين الجهتين له العديد من المزايا من حيث توفير المادة الوقت

 

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