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عبدالله بن زايد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي

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عبدالله بن زايد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي عبدالله بن زايد يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع نظيره الفرنسي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في باريس أمس، مع معالي لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الامارات العربية المتحدة وفرنسا خاصة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية بالاضافة الى مجال الطاقة.. كما تم استعرض آخر التطورات الاقليمية والدولية.

وثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان العلاقة الثنائية بين البلدين والمستوى المتميز الذي وصلت إليه في المجالات كافة.. منوهاً سموه باتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها بين البلدين مؤخراً بشأن مبادرة القدرة الفضائية لرصد الأرض.

وأكد سموه أهمية العمل المستمر لتطوير وتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين.

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