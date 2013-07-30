حمدان بن زايد يطلع على الخدمات الاجتماعية المقدمة لمواطني «الغربية»

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية بقصر النخيل في أبوظبي، معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي أطلعت سموه على أهم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للمواطنين في المنطقة الغربية.وأشارت معاليها الى استحداث منفذين في المنطقة الغربية في مدينتي المرفأ وغياثي لاستقبال وتيسير وصول خدمة الضمان الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بالمنطقة الغربية.

وتوفر وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال خمسة منافذ للخدمات في المنطقة الغربية وهي مدينة زايد والمرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما بهدف تخفيف العبء عن المواطنين المستفيدين من خدمات الوزارة وتخليص معاملاتهم عن طريق أقرب مركز خدمة لهم.وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في السعي لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والارتقاء بجودة تلك الخدمات.ودعا سموه الى زيادة الخدمات الاجتماعية للمواطنين في المنطقة الغربية كالتراخيص والحضانات والتعاونيات وتقديم كافة الدعم لوزارة الشؤون الاجتماعية كي تقوم بدورها الكامل لخدمة مواطني المنطقة الغربية.

من جانبها ثمنت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتطوير وتنمية المنطقة الغربية وبما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030.كما أشادت معاليها بدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المتواصل لقطاع الشؤون الاجتماعية وجهوده في العمل الاجتماعي واهتمامه ومتابعته لما تقدمه الوزارة.

وقالت إن لقاءها بسموه يصب في مجال تحقيق أهداف ومصلحة فئات المجتمع كافة وتعزيز قطاع الخدمات الاجتماعية في الإمارات.

بناء مسجد في غانا

سلمت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية جمعية دبي الخيرية شيكا بقيمة خمسة وأربعين ألف درهم تبرع به موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفو الخدمات بالوزارة لبناء مسجد في غانا وذلك ضمن مبادرات الوزارة الخاصة بيوم زايد للعمل الانساني .وقالت الرومي بأن للوزارة حزمة من المبادرات والبالغ عددها 12 مبادرة، والتي تم إطلاقها وفاء لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه . دبي ـ البيان