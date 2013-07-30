انحسار الجرائم الخطرة العام الجاري في عجمان

أكد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان بان ارتفاع عدد القضايا التي تم تسجيلها خلال النصف الأول لا تشكل خطرا على أمن وسلامة أفراد المجتمع، مشيرا إلى انخفاض عدد جرائم القتل والاختطاف والسلب والنهب، مؤكدا انحسار الجرائم الخطرة خلال النصف الأول من العام الحالي و تم تسجيل قضيتي اختطاف أشخاص بينما في نفس الفترة من العام الماضي تم تسجيل8 قضايا اختطاف.

وأشارت الإحصائيات الجنائية الصادرة من القيادة العامة لشرطة عجمان عن ازدياد طفيف لعدد الجرائم خلال النصف الأول من العام الحالي في عجمان وأخذت القضايا المالية نصيب الأسد من إجمالي القضايا وذلك بتسجيل 3461 قضية تحرير شيك دون رصيد. بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل3255 قضية شيك دون رصيد .وذلك بزيادة 206 قضية شيك دون رصيد. وبلغ عدد القضايا التي سجلت بمضابط القيادة العامة لشرطة عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي5196 قضية منها 4500 جريمة واقعة على المال، بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل 5162 قضية وتم تسجيل321 جريمة واقعة على الأشخاص بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل412جريمة واقعة على أشخاص. وأوضح نائب القائد العام لشرطة عجمان بان هنالك ارتفاعا في عدد القضايا الواقعة علي المال حيث تم تسجيل 4500 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل 4331 قضية.

انخفاض قضايا السرقات

وذكر النعيمي بان قضايا السرقات التي سجلت خلال العام الحالي معظمها قضايا قام بها أحداث بسرقة مركبات بغرض تزجية الوقت وليس عصابات متخصصة ترمي إلى تصدير السيارات للخارج. لذلك تم ضبط كل السيارات المسروقة خلال فترة لا تزيد عن 48 ساعة وأعيدت إلى أصحابها.وأشار النعيمي إلى ان وزارة الداخلية وضعت إستراتيجية أمنية لمكافحة كافة الجرائم التي تشكل خطرا مثل جرائم السلب والنهب والسطو المسلح مؤكدا بان هنالك تدابير كثيرة تقوم بها الشرطة للحيلولة من وقوع هذه الجرائم وذلك من خلال تسيير الدوريات الأمنية وسط الأحياء السكنية والمناطق التجارية وتزويد المؤسسات المالية بأجهزة الإنذار إضافة إلى نشر برامج التوعية الأمنية الرامية إلى تعزيز مسيرة الأمن والسلامة في المجتمع وذلك بتوعية أفراد المجتمع بالأخطار المختلفة. مشيرا بان قضايا السرقات التي سجلت في الاماكن المسكونة بلغت134 قضية سرقة خلال6 اشهر الماضية وبينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي تسجيل185 قضية سرقة وذلك بانخفاض51 قضية سرقة.

وأفاد النعيمي بان هنالك جريمتي قتل وقعتا خلال النصف الاول من العام الحالي بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي وقوع جريمة قتل واحدة واشار الى انخفاض جرائم الاعتداء حيث تم تسجيل5 قضايا اعتداء خلال 6 اشهر الماضية بينما شهدت نفس الفترة من العام الماضي14 جريمة اعتداء موكدا بان هذا الامر مؤشر ايجابي يعكس ثمرة جهود رجال الشرطة.