«خيرية محمد بن راشد» تنفذ مشروع مفاطر رمضان في 28 دولة

نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مشاريع رمضانية خيرية للمحتاجين من المسلمين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة من بلدان العالم كان منها مشروع مفاطر رمضان في عدة دول عربية وأخرى آسيوية وأفريقية وفي هاييتي وأمريكا وكندا بلغ عددها 28 بلداً بزيادة 10 دول عن العام الماضي وزيادة في عدد الأسر المستفيدة بلغت نسبتها 18,2% حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة لهذا العام 29 ألفا وخمسمائة وثلاث عشرة أسرة بميزانية إجمالية بلغت أكثر من 5 ملايين وستمائة واثني عشر ألف درهم بزيادة 40% من ميزانية العام السابق.

وأكد المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس الأمناء أن المؤسسة دأبت على تنفيذ مثل هذه المشاريع في عدد من الدول العربية والإسلامية وبعض الدول التي يوجد فيها عدد من المسلمين تجسيداً لأواصر الأخوة التي نادى بها ديننا الحنيف حيث قامت بتنفيذ مفاطر رمضان في فلسطين والعراق ومصر واليمن والسودان وموريتانيا والصومال من الدول العربية وفي آسيا نفذت المشروع في 9 دول مثل أفغانستان وباكستان وأندونيسيا وطاجكستان والهند واليابان وغيرها من الدول، أما في أفريقيا فشمل المشروع 15 دولة مثل غانا والسنغال وأثيوبيا وأوغندا وكينيا بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة وهاييتي، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات خيرية ولجان الزكاة في تلك الدول لتقديم المعونات اللازمة.