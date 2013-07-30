سيف بن زايد والمنصوري يدشنان «مركبتي»

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أول من أمس، في ديوان الرئاسة، يرافقه معالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، البوابة الاتحادية للمركبات "مركبتي" والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، في تقديم باقة متكاملة شاملة من الخدمات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالمركبات على اختلاف أنواعها تحت مظلة واحدة.

و"مركبتي" هي بوابة إلكترونية اتحادية مكونة من عدة نظم تفاعلية متكاملة متخصصة بإجراءات المركبات، وما يتعلق بها من عمليات تربط الجمهور بالجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث ستكون نقطة التقاء بين: خدمات المرور، الدوائر الحكومية ذات العلاقة، خدمات الجمارك، خدمات التأمين، حوادث المركبات، تصنيف ورش المركبات، معلومات قطع الغيار، نظام إدارة البلاغات، بوابة الدفع الإلكتروني، شركات تأجير المركبات.

وثمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الجهود المبذولة في إعداد هذا المشروع الحضاري وحث فريق العمل على الاستمرارية في التطوير؛ بما يلبي المتطلبات المستقبلية للحكومة والجمهور ، على حد سواء.

"مركبتي" الخيار الأمثل

وقال العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة ساعد للأنظمة المرورية؛ رئيس اللجنة العليا لمشروع البوابة الاتحادية للمركبات، إن "مركبتي" تقف شاهداً على حجم الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال إطلاق المشاريع الرائدة في المنطقة، فـ"مركبتي" اليوم تمثل الخيار الأمثل لأصحاب المركبات على اختلاف أنواعها لاختصار الوقت المطلوب للقيام بأي إجراء يتعلق بمركباتهم بفعالية وكفاءة، وبأقل تكلفة ممكنة .

لافتاً إلى أن تطوير ورش الإصلاح هو أحد الأهداف البارزة التي قامت من أجلها "مركبتي" بغرض وضع المعايير والتصنيفات لجميع الورش العاملة في هذا المجال، كما أشارالحارثي إلى أن هناك شراكات استراتيجية للبوابة مع القطاع الحكومي كوزارة الاقتصاد وهيئة التأمين والدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات وغيرها؛ إضافة إلى الشراكات الاستراتيجة مع القطاع الخاص مثل مصرف الإمارات الإسلامي وشركة مايكروسوفت وشركة نيتورك لحلول الدفع الذكي وشركات التأمين وغيرها.

ركائز أساسية

وتجمع البوابة خمسة ركائز رئيسية تحت سقف واحد ستعمل بشكل متكامل لمصلحة جميع الأطراف المستفيدة من حيث توفير جميع الخدمات الخاصة بالمركبات من خلال نافذة واحدة، وبجودة عالية، وفق المعايير التي ستضعها لتصنيف ورش تصليح المركبات ومؤشرات الأداء على الجهات المعنية المختلفة، وهذا ما سيميز البوابة وخدماتها، كما تعمل البوابة على الوقت للطرفين (مقدم الخدمة والمستفيد منها)، من خلال القيام بجميع الخدمات الخاصة بالمركبات عبر بوابة واحدة حيثما كان تواجد المستخدم، إلى جانب تقليص التكلفة تلقائياً من خلال الاختيارات العديدة للخدمات المقدمة إلكترونياً عبر البوابة، والتنافس الذي ستقدمه بين مزودي الخدمة، بالإضافة الى تقليل تكلفة المواصلات والأمور اللوجستية الأخرى بتقليل الازدحامات المرورية الناتجة عن حركة التنقل بين الجهات، كما توفر البوابة مراقبة آلية للجهات المشاركة تضمن الشفافية وجودة العمل بالإضافة إلى التحكم في مؤشرات الأداء.

الربط مع الجهات المختصة

وتمكن البوابة الاتحادية للمركبات، "مركبتي" العملاء من القيام بعمليات البيع والشراء، والترخيص والتأمين والفحص والتجديد وإدارة المطالبات التأمينية، فضلاً عن إصدار الأوراق والمستندات التي تستخدم في المعاملات الخاصة بالمركبات، وذلك من خلال ربط البوابة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما ستوفر البوابة ربطاً إلكترونياً مع وكالات المركبات وشركات التأمين وورش الإصلاح لتتيح متابعة خطوات إصلاح المركبات، وستكون البوابة جاهزة للانطلاق على جميع بيئات الهاتف المحمول المختلفة فى نهاية هذا العام.

وأكد إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئه التأمين بالإنابة، أن البوابة هي ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية والاقتصاد، مشيراً إلى أنها ستسرع من إجراءات التأمين للجمهور من خلال توفير عروض أسعار وثائق التأمين للعملاء بشكل إلكتروني دون زيارة شركة التأمين، بالإضافة إلى أن البوابة الاتحادية للمركبات سوف تعزز البيئة التنافسية الصحيحة في سوق التأمين مما ينعكس إيجاباً على المستهلك، وسيدفع الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستفيدين لضمان التميز.