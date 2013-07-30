محمد بن راشد: نقدم أفضل التسهيلات للمستثمرين لإنجاح أعمالهم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر البحر بدبي، رؤساء ومديري الشركات والمؤسسات الاستثمارية العربية والاجنبية العاملة في الدولة وكبار رجال الأعمال الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بالشهر الفضيل، وأكد لهم أنه يحرص على الالتقاء بهم خاصة في شهر رمضان المبارك وفي مناسبات وفي فرص أخرى كي يطمئن على أحوالهم ويستمع الى آرائهم ومقترحاتهم من أجل توفير كل سبل الراحة لهم ولعائلاتهم وتقديم أفضل التسهيلات لهم في سبيل إنجاح أعمالهم وتنميتها بما يعود بالخير عليهم وعلى اقتصادنا الوطني.



> وقد رحب سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بأكثر من 600 مستثمر ورجل أعمال عربي وأجنبي ممن يقيمون في الدولة ويديرون أعمالهم وشركاتهم في بيئة آمنة وحاضنة وسط أجواء اجتماعية وإنسانية مظللة بالاستقرار والتواصل الأسري بين مختلف مكونات مجتمع دولة الإمارات لاسيما في شهر الرحمة والتسامح.



> وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحضور وبادلهم التحية وتجاذب معهم أطراف الحديث حول عدد من الأمور المتصلة بظروفهم المعيشية والعملية والتأكيد على أهمية الاستقرار الأسري لهم وعائلاتهم أولاً والإبقاء على جسور التواصل بينهم والجهات الحكومية المعنية لتذليل أي معوقات أو صعوبات لوجستية قد تتسبب في تعطيل مصالحهم أو تحول دون تطوير أعمالهم.

أمسية مفتوحة

>ومن جانبهم أعرب رؤساء وأصحاب الشركات ورجال الأعمال الذين التقاهم سموه في أمسية رمضانية مفتوحة عن سعادتهم بلقاء سموه والاستئناس بآرائه وملاحظاته الإيجابية التي تبعث فيهم التفاؤل بالمستقبل والاطمئنان الى ما هو آت في ظل دولة ومجتمع تسوده العادات والقيم العربية والاسلامية السمحاء وتحت عباءة قوانين تحمي الجميع دون تمييز.



> وكان سموه يتجول بين الحاضرين متعرفاً إليهم فرداً فرداً وعلى مجال عمل كل منهم معرباً عن ارتياحه لوجود هذا التنوع الثقافي الواسع الذي يعيش على أرض الإمارات والذي يتيح الفرصة لأبناء وبنات شعبنا للتعرف الى حضارات العالم التي يناهز عددها الـ200 جنسية التي هي الأخرى تتعرف الى ثقافتنا وحضارة شعبنا العربي العريقة.



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المسؤولين.

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