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حبس عصام سلطان 15 يوما بتهمة التحريض على القتل

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حبس عصام سلطان 15 يوما بتهمة التحريض على القتل حبس عصام سلطان 15 يوما بتهمة التحريض على القتل

أمر المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية مساء اليوم بحبس المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة في 3 وقائع منفصلة تتعلق بالتحريض على القتل والتعذيب وحرق المنشآت العامة .

وقامت النيابة بالإنتقال إلى سجن طرة حيث مقر حبس عصام سلطان، وتم مواجهته في ثلاث وقائع منفصلة تتعلق باتهامه بالتحريض على الاختطاف والتعذيب وقتل 4 مواطنين في محيط اعتصام رابعة العدوية فضلا عن التحريض على حرق شركة تابعة لمجمعات النيل الاستهلاكية .

وانتهت النيابة في ختام جلسة التحقيق مع عصام سلطان إلى إصدار قرار بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما في كل بلاغ من البلاغات الثلاث التي يجري في شأنها التحقيق، وينتظر أن تستمكل النيابة التحقيقات مع عصام سلطان في الغد في شأن اتهامه بالتحريض على أحداث العنف والمصادمات التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري.

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