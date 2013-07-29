ريال مدريد: لن نتخلى عن بيل .. ونحن في الطريق الصحيح لضمه

لن يتخلى ريال مدريد عن ضم جاريث بيل لاعب توتنام هوتسبير، وفقا لما أكده زين الدين زيدان أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب المساعد في النادي الملكي.

وقال زيدان لصحيفة "ليكيب" الفرنسية "لن نتخلى عن ضم بيل، لدينا علاقات جيدة مع توتنام، ونحن على الطريق الصحيح لضم اللاعب."

وتؤكد العديد من التقارير الصحفية اقتراب الجناح الويلزي من ريال مدريد، خاصة بعد اجتماعه مع رئيس توتنام لإعلامه برغبته في الانضمام للمرينجي.

وجاء بحث توتنام عن بديل لبيل، ليؤكد قرب رحيل صاحب الـ24 عاما عن النادي اللندني.

يُذكر أن ريال مدريد على استعداد لدفع 120 مليون يورو لتحقيق حلم جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.