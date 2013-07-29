كلية الطب بسوهاج تنعى مقتل رئيس قسم التشريح بالكلية والانتهاء من دفن الجثة

نعت كلية الطب بجامعة سوهاج الدكتور عصام صلاح رئيس قسم التشريح بالكلية وذلك بعد مقتله صباح اليوم برصاصة، أثناء قدومه من مسقط رأسه أسيوط إلى سوهاج لإلقاء بعض المحاضرات، وانتهت منذ قليل دفن جثة القتيل بمسقط رأسه وسط حزن زملائه من الأطباء.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد أبوزيد أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بسوهاج، إن جنازة القتيل ستشيع غدا فى دار المناسبات بمحافظة أسيوط.

كان اللواء محسن الجندى مدير أمن سوهاج قد تلقى صباح اليوم، إخطارا من المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثانى سوهاج، بمقتل الدكتور عصام صلاح بعد إطلاق الرصاص عليه وترجح التحريات الأولية أن الحادث بسبب الثأر، كما أمر شهاب حمد الله وكيل نيابة قسم ثانى سوهاج بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وضبط مرتكبها.