الحلقة (19) من "ميراث الريح":"ثابت" يشك في علاقة والده بـ"ليلى" الراقصة

كتب : مروة مدحت منذ 4 دقائق

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ميراث الريح"، تقابل الراقصة ليلى الحاج إبراهيم الطيب، وتطلب منه أن يحكي لثابت ما بينهما، لأنه يشك في أنه كان يخون زوجته الحاجة فردوس معها، وتذهب رحمة مع الدكتور رشاد لمقابلة رئيس عصابة تجارة الأعضاء.

يبوح ثابت لشقيقه الأصغر ماجد بشكه في علاقة والده مع الراقصة ليلى، ويحاولان التوصل إلى حل لإقناع مديحة شقيقتهم بذلك، ويذهب الطيب إلى مديحة ليعطيها الذهب الخاص بوالدتها تنفيذا لوصيتها، ويحكي لها عن حكايته مع ليلى.

تقابل رحمة رئيس عصابة تجارة الأعضاء ليشرح لها طبيعة عملهم وكيف يمكنها الاستفادة من المستشفى، ويطلب الطيب من سلوى زوجة ابنه ثابت أن تعود إلى منزلها للاعتناء بثابت، وتسجل رحمة كل ما يقوله رئيس العصابة عن طريق جهاز التصنت الذي وضعه ضابط الشرطة في ساعتها.

يطلب ثابت من نهى مقابلته، فتخبره أنها تريده أن يطلق زوجته لكي توافق على الارتباط به، ويقابل الحاج عبدالله الحاج إبراهيم الطيب ليناقشه في مسألة ميراث زوجته، ويخبر الدكتور رشاد رحمة بعملية الأدوية الأولى التي تتم بينهم، وهي استبدال أدوية سليمة بأخرى منتهية الصلاحية.

تقترح رحمة على الحاج إبراهيم أن تعمل علياء ابنة صبري معها في المستشفى حتى تتحسن حالتها النفسية، ويأتي موظف من الشهر العقاري إلى مكتب الحاج إبراهيم ويقابل السكرتير الخاص به، ويخبره أن الحاج إبراهيم كتب جميع أملاكه باسم زوجته الحاجة فردوس.

تستدعي النيابة حسام وثابت للتحقيق في وفاة خادمة الراقصة ليلى، ويبدأ التحقيق مع حسام، وتتسلم سلوى زوجة ثابت استدعاء النيابة وتعطيه لثابت، فيخبر أخاه ماجد ويرفض الذهاب للنيابة، ويركد له أنه سيهرب ولن يعلم أحد مكانه.

"ميراث الريح" من تأليف مصطفى محرم وإخراج يوسف شرف الدين، وبطولة محمود حميدة وسمية الخشاب وعفاف شعيب وطارق الإبياري.